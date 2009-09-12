Литвин не считает российский оборонный закон угрозой для Украины

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН убежден, что закон об использовании российской армии за пределами Российской Федерации не направлен против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня журналистам в Житомире во время празднования 1125-летия основания города.

В.ЛИТВИН отметил, что «Россия принимает такой закон, который ей нужен», добавив, что принятие упомянутого закона является суверенным правом РФ.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что украинцам надо «не думать, что думает о нас Россия, а думать над тем, что мы думаем о себе и как мы себя, собственно, оцениваем».

«Понятно, что мы должны исходить из того, что упомянутый закон не направлен против Украины», - сказал председатель ВР.

При этом он отметил, что для осознания украинцами этого, необходимо вести серьезный диалог с Россией и иметь прогнозируемые отношения с этим государством.

«Россия определяет ту политику во внешнеэкономическом плане, которую она считает нужной», - подчеркнул председатель ВР.

Он отметил, что руководству Украины следует вести взвешенную внешнюю политику. «Но при этом мы должны не забывать о том, что нам надо думать над тем, как наша внешняя политика будет соотноситься с миром», - заметил В.ЛИТВИН.

Он также напомнил, что и ранее заявлял о необходимости того, чтобы украинские политики говорили «не столько о независимости Украины, сколько о взаимозависимости Украинского государства от других стран на основе международного права и законов, по которым развивается мир в экономическом плане».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Государственная дума РФ единодушно в первом чтении приняла инициированные Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки к закону «Об обороне», которые предусматривают возможность оперативного использования российских вооруженных сил за пределами РФ.

Предусмотрено, что формирования вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения таких задач: отражение нападения на вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражение или предотвращение агрессии против другого государства; защита граждан РФ за рубежом; борьба с пиратством и с целью обеспечения безопасности судоходства.