Открылось первое метро в странах Персидского залива

В городе Дубай, центре одноименного арабского эмирата 9 сентября прошла церемония открытия ветки метро, ставшей первой во всем Персидском заливе, сообщает Agence France-Presse.

В демонстрационной поездке принял участие правитель Дубая, премьер-министр ОАЭ Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, а также ряд высокопоставленных лиц. В четверг ветка будет открыта для населения.

Строительство метро было начато в 2005 году. Соответствующий конкурс выиграл консорциум, возглавляемый японской компанией Mitsubishi Heavy Industries. Оператором метро выбрана британская Serco. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 3,4 миллиарда долларов, однако к нынешнему моменту она возросла до 7,6 миллиарда.

Проект предусматривает создание двух веток общей протяженностью более 70 километров. Красная ветка, открытие которой состоялось в среду, будет состоять из 29 станций, десять из которых уже находятся в рабочем состоянии. Ожидается, что остальные станции откроются к февралю 2010 года. Вторая ветка, зеленая, согласно плану, должна заработать в середине 2010 года.

Как отмечает агентство, открытие метро призвано решить проблему загруженности дорог в Дубае. Тем не менее, эксперты указывают, что, скорее всего, подземкой в основном будут пользоваться рабочие мигранты из стран Южной Азии, доходы которых невелики.

Помимо Дубая метро строится еще в одном городе ОАЭ - Абу-Даби. Ожидается, что оно будет открыто в 2015 году.

Лента.ру