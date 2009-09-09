Жириновский рассказал, когда россияне будут принуждать к миру

Вице-спикер Государственной думы РФ Владимир ЖИРИНОВСКИЙ уверен, что принятие поправок в закон «Об обороне», который предполагает возможность оперативного использования российских Вооруженных сил за пределами РФ, не коснется российско-украинских отношений.

Об этом он сказал в кулуарах Госдумы, отвечая на вопрос УНИАН.

«После выборов Президента Украины все проблемы снимутся, и русский язык будет, и никаких проблем с Крымом не будет. Все - ЮШЕНКО свое отработал. Мы заранее не имеем желания с кем-то воевать», - сказал В.ЖИРИНОВСКИЙ.

По его словам, поправки в закон об обороне имеют общий характер и не направлены против конкретной страны.

Как сказал депутат, это дает право Президенту РФ использовать армию для защиты собственных граждан, если возникает угроза их жизни.

В.ЖИРИНОВСКИЙ подчеркнул, что такая угроза может возникнуть через два часа, и у Президента не будет возможности собрать Совет Федераций, поскольку будет важно немедленно отдать приказ военным о защите людей. Как пример он привел освобождение российских граждан из пиратского плена.

В то же время В.ЖИРИНОВСКИЙ считает, что такой приказ может быть отдан, «если Турция будет оказывать помощь крымским татарам», или против борьбы с талибами в Средней Азии.

По его словам, главной целью этого закона является то, чтобы люди, которые могут угрожать жизни россиянам, знали, что в любой момент «на землю могут опуститься российские и принудить к миру».

«Может, в будущем у Президента (РФ) возникнет ситуация, когда Президент без объявления войны и введения чрезвычайного положения должен будет дать команду защитить… Та сторона должна знать, что в любой момент появятся русские танки, десантники, в крайнем случае, ракеты, они летят быстро», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, принятие Госдумой РФ поправок в закон об обороне планируется сегодня после обеда.

Предложенные Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поправки предполагают, что формирования Вооруженных сил РФ могут оперативно использоваться за пределами территории России для решения следующих задач: отражения нападения на Вооруженные силы РФ или другие войска, дислоцированные за пределами территории РФ; отражения или предотвращения агрессии против другого государства; защиты граждан РФ за рубежом; борьбы с пиратством и в целях обеспечения безопасности судоходства.

В свою очередь украинская сторона выразила обеспокоенность этим законопроектом о порядке использования Вооруженных сил России за пределами страны.

Как отметил, в частности, и.о. первого заместителя министра иностранных дел Украины Юрий КОСТЕНКО, использование армии за пределами территории государства является свидетельством агрессии, а тем более, когда речь идет о защите российских граждан. «У нас десятки тысяч граждан сейчас живут с двумя паспортами», - сказал Ю.КОСТЕНКО.