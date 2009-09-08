Ющенко высоко оценивает решение польской власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высоко оценивает принципиальное решение польской стороны передать украинской общине здание Народного дома в Перемышле.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня во время встречи с украинской общиной Польши, которая состоялась в Перемышле.

Глава государства отметил, что к успеху в данном вопросе привело единение усилий, конструктивный диалог украинской власти, польского правительства во главе с премьер-министром Дональдом ТУСКОМ, городского совета Перемышля и мэра города Роберта ХОМЫ и, бесспорно, украинской общины Польши.

«Это прекрасный подарок украинской общины. Хотел бы от имени Украинского государства сердечно поблагодарить всех, кто причастен к этому событию, за достойно сделанную работу», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призвал членов украинской общины активно приобщаться к реконструкции Украинского народного дома.

В своем выступлении глава государства в который раз отметил стратегический характер украинско-польских взаимоотношений. Он сделал особый акцент на исключительной важности успешного завершения процесса исторического примирения между нашими народами.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что сегодня украинской и польской сторонам надо подать друг другу руки и через взаимоуважение и историческое прощение «вместе сформировать приоритеты сегодняшнего и завтрашнего дня».

Отмечая существенный прогресс Украины и Польши на пути к историческому примирению, Президент, в частности, высоко оценил факт вчерашнего открытия на Вольском кладбище в Варшаве памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 гг. Он также выразил благодарность украинской и польской общинам Польши за активное приобщение в прошлом году к участию в мероприятиях чествования памяти жертв Большого Голода, в частности, участию в акции «Неугасимая свеча». Среди следующих важных задач в контексте взаимного почитания истории обеих стран В.ЮЩЕНКО назвал открытие памятника М.Грушевскому в Хелме и создании музея лемковской культуры в Горлицах.

По словам Президента, также нуждается в окончательном решении вопрос реконструкции военного кладбища в польском селе Пикуличи. «Это будет сделано», – выразил уверенность глава государства. Он также отметил активные усилия, которые прилагаются к открытию в селе Сагринь Люблинского воеводства мемориального комплекса памяти украинцев, погибших в 1944 году. Президент выразил надежду, что это событие произойдет уже в ближайшее время.

В целом, глава Украинского государства отметил, что отношения Украины и Польши можно считать одними из самых примерных для стран, которые имели такую непростую общую историю. В.ЮЩЕНКО добавил, что развитие украинско-польских взаимоотношений является свидетельством того, как демократия может работать на укрепление межгосударственных отношений.

Президент также выразил украинской общине Польши благодарность за активную национальную работу. «Без ваших усилий, усилий на межчеловеческом уровне, мы бы не имели таких успешных ответов в наших отношениях», – сказал он. Глава государства вручил представителям украинской общины государственные награды.

Во встрече также приняла участие жена Президента Украины Екатерина ЮЩЕНКО.

*** Украинский народный дом (УНД) в Перемышле был построен в 1904 году в центре города на средства, собранные местными украинцами. До 1947 г. УНД использовался для нужд украинской общины. После акции «Висла» в 1947 г. Украинский народный дом был национализирован и до 1956 года не использовался по назначению. После разрешения на возвращение украинцев на предыдущие места проживания и создания своих организаций (с 1956 года) Объединение украинцев Польши (ОУП) арендует часть помещений УНД для своих нужд. С января 2004 г. Дом находится в коммунальной собственности города Перемышль.

На протяжении нескольких последних лет с польской властью велись переговоры относительно возвращения дома УНД украинской общине Перемышля. 3 сентября 2009 года во время заседания городского совета г. Перемышль было принято решение о передаче Украинского народного дома в собственность украинской общины города. На протяжении последних лет Президент Украины неоднократно поднимал вопрос передачи указанного здания в собственность украинской общины.