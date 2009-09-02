Багапш приказал уничтожать грузинские корабли, нарушающие границу Абхазии

Президент Абхазии Сергей Багапш отдал приказ ВМФ республики уничтожать грузинские корабли, нарушающие абхазскую морскую границу.

"Я отдал приказ нашим военно-морским силам уничтожать грузинские корабли, нарушающие морскую границу Абхазии. Этот шаг продиктован непрекращающимися пиратскими действиями со стороны Грузии", - заявил С.Багапш. "Хочу подчеркнуть, что речь идет о действиях исключительно ВМФ Абхазии. Никакие военно-морские силы России для решения данного вопроса не привлекаются и привлекаться не будут", - сказал он. "К сожалению, сегодня можно говорить о грузинских пиратах наравне с пиратами сомалийскими. А подобные действия должны повлечь за собой адекватный ответ", - подчеркнул С.Багапш, комментируя последние захваты морских судов Грузией, следовавших в Абхазию.

Эхо Москвы