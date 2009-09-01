В России заявляют, что Польша перед войной планировала расчленение СССР

Польское руководство, находившееся у власти накануне Второй Мировой войны, планировало расчленение и уничтожение Советского Союза, и с этой целью разжигало сепаратизм на Кавказе, в Украине и в Средней Азии.

Об этом свидетельствуют архивные материалы, которые рассекретила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По данным СВР, оказавшаяся в ее распоряжении подборка польских архивных документов лучше, чем у нынешнего руководства Польши.

"Среди рассекреченных материалов есть документы польского Генштаба, которые свидетельствуют о том, что в этой структуре было создано специальное подразделение по работе с национальными меньшинствами на территории СССР", - рассказал составитель сборника рассекреченных документов "Секреты польской политики. 1935-1945 годы" генерал-майор СВР Лев СОЦКОВ.

По его словам, главными задачами, которые ставил Генштаб Польши в работе против СССР, были дестабилизация обстановки в Украине, в Поволжье и на Кавказе, а также расчленение и уничтожение Советского Союза. С этой целью, рассказал генерал, спецслужбы Польши создали организацию под названием "Прометей" со штаб-квартирой в Париже, которая управлялась из Варшавы.

Он добавил, что у советской разведки в предвоенные годы в Варшаве были хорошие агентурные позиции, что позволяло СССР получать информацию из польского МИД и документы польского Генштаба. Таким образом, большой пакет таких документов оказался в советских архивах.

По всей видимости, предположил Л.СОЦКОВ, нынешнее польское руководство не располагает подобными документами, так как нацисты в годы войны вывезли все польские архивы. Подобные документы, считает он, могут быть в США или Англии.

"Думаю, что полякам надо радоваться, что мы предоставляем возможность ознакомиться с этими документами", - добавил Л.СОЦКОВ.

В сборник СВР России вошли документы, связанные с польско-британскими отношениями, переговорах Германа Геринга с польским руководством во время его визита в Варшаву, записи бесед представителей МИД Польши с зарубежными коллегами, записка Сталину о документах МИД Польши, шифротелеграммы польских диппредставительств, документы польского Генштаба о разведывательной работе против СССР, записи бесед польского посла в Лиссабоне с премьер-министром Португалии Салазаром, Геринга - с маршалом Рыдз-Смиглы.

Среди рассекреченных российской стороной документов также спецсообщение о работе японской разведки с украинской эмиграцией, инструкция командующему польской армией в СССР (армия Андерса), выдержки из секретного отчета польскому эмигрантскому правительству, справка о деятельности резидента польской разведки в Лиссабоне, сведения о действиях польских должностных лиц в период Варшавского восстания и многие другие документы.

Все эти документы, отмечают в Службе внешней разведки РФ, публикуются впервые. Их объем составляет почти 400 страниц.

Как сообщал УНИАН, в Польше сегодня начались мероприятия, посвященные 70-летию начала Второй Мировой войны.

1 сентября на Вестерплате в Гданьске планируют прибыть 20 глав правительств, среди которых премьер-министр РФ Владимир ПУТИН и немецкий канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ. В Польшу также прибыла глава украинского правительства Юлия ТИМОШЕНКО.

76% поляков, опрошенных центром GFK Polonia, считают, что В.ПУТИН в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны в Гданьске первого сентября должен извиниться перед польскими гражданами за ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года.