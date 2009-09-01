Минэнерго РФ подтвердило поиск денег для Газпрома в Японии

Минэнерго России несколько месяцев назад обратилось к Японии с предложением выдать кредит в миллиард долларов на строительство газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в министерстве. Таким образом, российские чиновники подтвердили сообщение японских информагентств о переговорах между Японией и Россией.

Впрочем, официально обращение за кредитом пока так и не подтверждено, однако источник "Коммерсанта" в "Газпроме" утверждает, что запрос в Японию сделан, но переговоры не завершены. Пресс-служба компании 31 августа возможный кредит не комментировала.

Напомним, что Nikkei сообщало, что Япония готова предоставить России кредит, но сразу на два миллиарда долларов и в обмен на покупку миллиона тонн труб для газопровода. Однако на поставки труб для проекта надеются и российские производители, поэтому неизвестно, как поступят Минэнерго и "Газпром" в сложившейся ситуации.

Газопровод "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" должен быть введен в эксплуатацию в третьем квартале 2011 года. Его строительство начато в июле 2008 года. Длина газопровода составит 1350 километров, а пропускная способность на первом этапе - семь миллиардов кубометров газа в год.

В 2009 году "Газпром" подписал с Японией меморандум, согласно которому он будет прорабатывать возможность поставок газа из Владивостока в несколько стран, в том числе и Японию. Поэтому это государство заинтересовано в запуске газопровода с Сахалина во Владивосток.

Лента.ру