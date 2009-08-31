Украинцы с «Арианы» уже потеряли надежду на освобождение от пиратов

Капитан захваченного пиратами балкера "Ариана", на борту которого находятся 24 гражданина Украины, призвал украинские власти ускорить процесс освобождения судна.

Как сообщает «Франс Пресс», в телефонном разговоре с журналистами этого агентства капитан судна, представившийся ВОРОНОВЫМ, признался, что захваченные моряки измучены и потеряли всякую надежду на освобождение. Более того, одна из двух женщин, входящих в команду судна, тяжело больна и может умереть, если в ближайшее время не получит квалифицированную медицинскую помощь.

В связи с этим капитан призвал украинские власти принять все возможные меры для скорейшего освобождения моряков, в частности, оказать давление на владельцев захваченного судна, чтобы те приступили к конкретным переговорам с пиратами. Он также добавил, что запасы питьевой воды на судне истощатся в ближайшие дни.

Балкер "Ариана" с украинским экипажем из 24 человек был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая 2009 года в Индийском океане вблизи Сейшельских островов. Корабль вышел из Бразилии с грузом сои, владельцем судна является компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператором - британская Seven Seas Maritime.

По некоторым данным, пираты удерживают "Ариану" в море в 50 морских милях от сомалийского побережья. За освобождение судна и экипажа пираты потребовали десять миллионов долларов. Сообщалось, что судовладелец начал переговоры с пиратами по поводу освобождения "Арианы", однако результатов они пока не принесли. Спустя некоторое время после захвата стало известно, что пираты жестоко обращаются с членами экипажа судна, избивают и пытают их.