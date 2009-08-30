Польша предоставила убежище журналисту из России

Польша предоставила убежище российскому журналисту Евгению Новожилову, сообщила Газета.ру со ссылкой на отделение Amnesty International в этой стране.

Новожилов - автор ряда статей о нарушениях прав человека в Чечне, за которые, как заявил сам автор, в 2001 году он на семь месяцев был помещен в психиатрическую лечебницу.

Новожилов, вместе с тем, продолжал публикации на чеченскую тематику, в связи с чем, он, по его словам, подвергался преследованиям со стороны российских силовых структур, которые угрожали ему смертью.

Евгений Новожилов прибыл в Польшу в 2008 году. Долгое время польские власти оставляли его запросы без ответа. Дело продвинулось после вмешательства польских правозащитников и лично бывшего премьера Тадеуша Мазовецкого.