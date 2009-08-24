Двое эстонских саперов погибли в Афганистане

Двое эстонских солдат-саперов в воскресенье погибли в Афганистане при выполнении боевого задания, сообщил Главный штаб Сил обороны Эстонии.

В результате подрыва талибами самодельного взрывного устройства у бронетранспортера эстонского подразделения Estcoy-8 погибли 26-летний фельдфебель Ээрик Салмус (Eerik Salmus) и 26-летний сержант Райвис Канг (Raivis Kang), которые выполняли задачу по разминированию дороги в южно-афганской провинции Гильменд. Салмус погиб на месте происшествия, Канг скончался позже от полученных ранений.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Эстонские солдаты несут службу в Афганистане в составе Международных сил содействия безопасности (International Security Assistance Force - ISAF) с 2003 года. В настоящее время в составе эстонского контингента в Афганистане находятся 289 военнослужащих. За все время участия Эстонии в операциях НАТО в Афганистане погибли шестеро и были ранены более 30 военнослужащих.

РИА "Новости"