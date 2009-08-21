Туркмения создаст свой морской флот

Туркмения создаст свой морской торговый флот, который в первую очередь должен будет присутствовать на Каспии, заявил в пятницу на заседании туркменского правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

"Чем быстрее мы его (флот) создадим, тем больше прибыли будет получать наше государство", - сказал президент, поручив кабинету министров проработать вопросы создания флота и подготовить соответствующие предложения.

Глава государства отметил, что первым крупнотоннажным судном нового флота станет прибывшее в каспийский порт Туркменбаши (бывший Красноводск) новое судно "Сумбар" грузоподъемностью 7 тысяч тонн. Бердымухамедов подчеркнул, что до конца этого года Туркмения получит еще одно такое судно - "Хазар".

Президент 5 июня текущего года подписал постановление, разрешающее управлению "Туркмендениздеряеллары" (Туркменское морское и речное пароходство) заключить с российским открытым акционерным обществом "Завод Красное Сормово" контракт на постройку и закупку двух судов для перевозки нефти и нефтепродуктов.

Стоимость каждого из этих судов типа река-море и грузоподъемностью 7 тысяч тонн - 15,5 миллиона долларов, общая сумма контракта - 31 миллион долларов.