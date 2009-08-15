Идея двойного гражданства в Германии подверглась критике

Министр юстиции ФРГ социал-демократ Бригитта Цюприс (Brigitte Zypries) предложила ввести двойное гражданство для иностранцев, проживающих в Германии, сообщает FOCUS.

По ее словам, существующая на сегодняшний день практика, когда иммигрант обязан выбирать что-то одно и зачастую должен отказаться от предыдущего гражданства в пользу немецкого, устарела.

Цюприс также предложила отменить процедуру оптации (выбора гражданства) для детей, рожденных в ФРГ от родителей-мигрантов, согласно которой в период с 18 до 23 лет они обязаны решить, получать паспорт ФРГ или паспорт страны их родителей.

Одновременно министр юстиции высказалась за более широкое привлечение мигрантов к работе на государственных должностях. Тем не менее, ее инициатива вызвала критику как со стороны правых, так и со стороны левых, а также "зеленых".

Депутат бундестага от консервативной ХСС Штефан Майер (Stephan Mayer) заявил, что двойное гражданство является препятствием на пути идентификации мигрантов с их новой родиной – Германией, и многократно затрудняет интеграцию иностранцев.

Со свой стороны "Зеленые" отметили, что инициатива Бригитты Цюприс запоздала, напомнив, что всего несколько недель назад они выступили с аналогичным предложением в Бундестаге, но тогда за него проголосовали всего шестеро из 221 депутата социал-демократа.

Лента.ру