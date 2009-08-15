Косово предлагает НАТО своих солдат
02:08, 15 августа 2009Мир
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Президент встречался с генсеком
Президент Косово Фатмир Сейдиу предложил НАТО рассмотреть возможность участия косовского вооруженного контингента в миротворческих операциях НАТО, передает Associated Press. Такое заявление Ф.Сейдиу сделал во время встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Андерсом Фогом Расмуссеном.
"Я предложил участие косовского подразделения в одной из важных операций по поддержанию мира и спокойствия, проводимой силами НАТО", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.
Военные силы Косово состоят из 2500 человек, вооруженных легким стрелковым оружием.
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