Южная Осетия признала обстрел грузинских сел

Южная Осетия признала, что с ее территории осуществлялся обстрел грузинских сел, сообщил журналистам в Тбилиси глава информационно-аналитического департамента Министерства внутренних дел Грузии Шота Утиашвили. "Во время встречи по механизму превенции инцидентов и реагированию осетинская сторона подтвердила, что с их стороны действительно велась стрельба. Они заявили, что расследуют эти факты и накажут виновных. Если это действительно произойдет, это будет позитивным шагом", - сказал Ш.Утиашвили.

Четырехсторонние встречи по механизму превенции инцидентов и реагированию проводятся в рамках соглашения, достигнутого в ходе женевских переговоров. В них принимают участие грузинская, югоосетинская и российская стороны, а также представители миссии наблюдателей Евросоюза.

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