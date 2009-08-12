Грузия расценивает визит Путина в Абхазию как провокацию

МИД Грузии готовит ноту протеста в связи с визитом премьер-министра РФ Владимира Путина в Сухуми. Об этом, как сообщает ИА "Новости-Грузия" заявил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Налбандов.

"Этот визит является абсолютно незаконным нарушением всех норм международного права. Нота протеста в ближайшее время будет передана в секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии", - заявил Налбандов.

По его словам, "неслучайно, что Путин приехал в Сухуми именно 12 августа - в день, когда в 2008 году было подписано соглашение о прекращении огня".

Налбандов назвал это "целенаправленной провокацией и вызовом всему мировому сообществу"."Эти действия мы не можем рассматривать иначе, как еще одну демонстрацию того, что Россия не желает считаться с международными принципами и нормами международного права", - сказал он.

"Этот визит еще раз подтверждает, что Россия не отказывается от своей политики, которая направлена на дестабилизацию в регионе и эти действия не подходят тому государству, у которого есть претензия играть серьезную роль в международных отношениях", - отметил Налбандов и добавил, что "Абхазия России нужна как военный полигон и плацдарм".