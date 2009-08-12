В Китае начались масштабные военные учения

В Китае начались широкомасштабные военные учения, в которых примут участие около 50 тыс. военнослужащих китайской армии. К учениям привлекаются солдаты и офицеры четырех бригад, расквартированных в Шэньяне, Ланьчжоу, Цзинане и Гуанчжоу. Особенностью данных учений является не только их масштаб, но и то, что они будут проходить вдали от постоянних мест несения службы. Солдат увезут в незнакомую местность на 1,2 тыс. км от их базы и укомплектуют боевыми, а не холостыми патронами, передает Associated Press.

Подобные учения могут быть полезными в тренировке быстрого развертывания личного состава в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Китайская армия - самая многочисленная в мире, личный состав которой насчитывает 2,3 млн военнослужащих, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Аналитиков тем временем беспокоит непрестанно растущий военный бюджет КНР - в 2009 г. он увеличился еще на 15% и достиг 480,6 млрд юаней (70,3 млрд долл.).