Россия согласовала проект строительства АЭС в Беларуси

Россия и Республика Беларусь согласовали проект соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве по строительству сооружений белорусской АЭС. Об этом говорится в сообщении генерального подрядчика строительства АЭС ЗАО "Атомстройэкспорт" по итогом проведенного совместного совещания представителей двух стран.

Кроме того, стороны подписали план совместной работы по реализации первоочередных мероприятий по проекту строительства белорусской АЭС на период до конца 2009 г.

Первая атомная электростанция в Беларуси будет строиться по российскому проекту "АЭС-2006". Проектируемая мощность АЭС составляет 2,4 тыс. МВт, ввод первого энергоблока в эксплуатацию планируется в 2016 г., второго - в 2018 г.

Для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. "Атомстройэкспорт" будет осуществлять сооружение АЭС на условиях полной ответственности генерального подрядчика - "под ключ".

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