Президент России внес закон об использовании армии за пределами РФ

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес в Государственную думу законопроект о порядке применения Вооруженных сил РФ за пределами страны.

Как передает РИА «Новости», об этом он сообщил сегодня на встрече с лидерами парламентских партий.

"Это связано с известными событиями, произошедшими год назад", - пояснил Президент РФ, имея в виду конфликт с Грузией в августе 2008 года.

"Эти вопросы должны иметь четкую регламентацию", - отметил Д.МЕДВЕДЕВ. "Нам крайне не хотелось бы, чтобы эти события повторились, но четкую регламентацию нужно иметь", - добавил Президент РФ.

Согласно сообщению на сайте президента РФ, законопроект предусматривает внесение поправок в федеральный закон "Об обороне". Эти поправки позволят оперативно использовать Вооруженные силы РФ за пределами страны "для отражения нападений на российские войска, дислоцированные за рубежом, отражения или предотвращения агрессии против другого государства, защиты граждан РФ, борьбы с пиратством и обеспечения безопасности судоходства".

Еще в 2006 году Совет Федерации принял несколько законов, которые позволяют президенту РФ использовать российскую армию за пределами страны "в целях борьбы с международным терроризмом для охраны суверенитета и территориальной целостности России, а также защиты прав и свобод граждан".