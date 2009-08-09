ООН намерена увеличить число женщин в миротворческих миссиях

Департамент операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций (ООН) объявил об активизации действий, направленных на расширении участия женщин-полицейских в миротворческих миссиях. Так, планируется в 2014 г. увеличить до 20% число женщин среди ооновских полицейских, говорится в сообщении ООН.

В документе подчеркивается важность равноправного и всестороннего участия женщин во всех усилиях по поддержанию и содействию укреплению мира и безопасности, а также необходимость усиления роли женщин в миротворческих операциях ООН. В настоящее время доля участия женщин в миротворческих операциях составляет менее 2%, а в полицейских - 8%.

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