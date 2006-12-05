Предполагаемую жертву полония-210 выписали из больницы

Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар выписан из больницы и переведен на амбулаторное лечение. Как сообщил Интерфаксу пресс-секретарь экс-премьера Валерий Натаров, о результатах врачебного консилиума будет известно во вторник - ожидается, что врачи впервые назовут точный диагноз больного.

Гайдар почувствовал резкое ухудшение самочувствия 24 ноября на научной конференции в Дублине, напоминает Грани.ру. С признаками отравления он был доставлен в больницу вблизи ирландской столицы, а спустя три дня переведен в одну из московских клиник, где его состояние постепенно нормализовалось.

Расследованием происшествия занялась ирландская и британская полиция. Подозрение у Скотленд-Ярда вызвал тот факт, что Гайдар был госпитализирован на следующий день после гибели Александра Литвиненко.

Однако в результате исследования, проведенного учеными из Института радиологической защиты Ирландии специально для полиции, следов радиации в организме Гайдара и посещенных им местах обнаружено не было.

Ранее Валерий Натаров сообщил, что в результате исследования ирландские медики зафиксировали у пациента "радикальные изменения в важнейших функциях организма в короткий срок", однако причину этих изменений установить не смогли.