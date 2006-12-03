Прямые трансляции из Москвы? Заказывайте

Российское информационное агентство Новости готово организовать для телекомпаний стран СНГ прямые трансляции интересных мероприятий, проходящих в пресс-центре агентства.

В Москве проходит первый Форум национальных СМИ стран СНГ и Балтии, в котором, помимо руководителей СМИ стран Содружества, участвуют представители государственных, общественных и бизнес-структур России. Трехдневный форум организован РИА Новости.

"Наши технические возможности полезны для вас, особенно для телекомпаний. Если вы находите какое-то мероприятие интересным, можно получить прямую телетрансляцию", - заявил на форуме руководитель пресс-центра агентства Владимир Александров.

По его словам, в этом году в пресс-центре РИА Новости пройдет 800 мероприятий, в прошлом году их было 650.

"Всегда рад обсуждать приезд ваших ньюсмейкеров в Москву и их присутствие на нашей площадке", - обратился Александров к коллегам из стран Содружества и Балтии.

В свою очередь, заместитель главного редактора РИА Новости Юрий Кузнецов сказал, что меняется режим работы пресс-центра - планируется организовывать выступления ньюсмейкеров в ближайшие часы после события. "Будем приглашать комментаторов по сегодняшним проблемам", - сказал Кузнецов, напомнив, что аналогичный формат передач был на телевидении.

РИА "Новости"