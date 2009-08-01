Путин в космос пока не собирается

Премьер-министр России Владимир Путин, совершивший в субботу погружение на глубоководном аппарате "Мир-1" на дно Байкала, пока не собирается в космос.

"На Земле много работы", - сказал российский премьер, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли он теперь полететь на МКС.

Владимир Путин неоднократно экспериментировал с различными профессиями, отмечает РИА Новости. Ранее он летал на стратегическом бомбардировщике Ту-160 в районе учений стратегической дальней авиации и Северного флота, где проводились запуски крылатых ракет. В 2007 году, во время выставки "День российского поля", Путин управлял комбайном Ростсельмаш.

Он неоднократно плавал на подводной лодке, а также выходил в море на тяжелом подводном ракетном крейсере стратегического назначения "Архангельск", откуда наблюдал за командно-штабными учениями Северного флота.

Кроме того, в разное время Владимир Путин управлял автомобилями "Запорожец", ГАЗ-21 "Волга", электрокаром и прочими индивидуальными транспортными средствами.

Однако плавание на аппарате "Мир-1" стало одним из самых экзотических экспериментов премьер-министра РФ, отмечает агентство.