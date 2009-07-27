ЕС оставляет своих наблюдателей в Грузии

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС продлил мандат миссии наблюдателей в Грузии до 14 сентября 2010 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета.

Как сообщал УНИАН, после российско-грузинской войны, прошедшей в начале августа 2008 года, Россия признала независимость и фактически контролирует два грузинских региона – Абхазию и Южную Осетию.

После завершения боевых действий ЕС решил разместить в Грузии миссию наблюдателей. Мандат миссии распространяется на всю территорию Грузии, однако фактически наблюдатели не имеют доступа в Абхазию и Южную Осетию.

22 июля послы стран - членов ЕС в Брюсселе обсуждали возможность участия представителей третьих стран, в частности, США и Турции, в составе миссии ЕС, однако формальное обсуждение этого вопроса ожидается лишь в сентябре.