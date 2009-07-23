Байден: США за целостность Грузии, но военной поддержки не дадут

00:02, 23 июля 2009
Мир
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Как будет развиваться демократия?

Вице-президент США Джозеф БАЙДЕН заявил, что США будут поддерживать Грузию в меру того, как в ней будет развиваться демократия.

Как передает Би-Би-Си, об этом Дж.БАЙДЕН заявил в Грузии.

Говоря о прошлогодней войне России и Грузии, Дж.БАЙДЕН заявил, что Соединенные Штаты поддерживают территориальную целостность Грузии, но это не означает, что США готовы предоставить Грузии гарантии военной поддержки в случае вооруженного конфликта.

В свою очередь, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил, что он попросит у США помощи в деле улучшения патрулей на границе с Южной Осетией и Абхазией.

 

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