Правящая партия Японии потерпела поражение на выборах

Правящая Либерально-демократическая партия Японии потерпела поражение на выборах в парламент Токио от оппозиционной Демократической партии, сообщило в воскресенье информационное агентство Киодо Цусин.

По итогам выборов Демократическая партия получит 54 места из 127 в столичном парламенте, Либерально-демократическая партия - 38, близкая ей партия Комэйто - 23, Компартия Японии - восемь, независимые и кандидаты от Партии жителей Токио - четыре парламентских места.

Таким образом, фракция демократов станет самой многочисленной в токийском парламенте.

Даже если ЛДП войдет в коалицию с партией Комэйто, что весьма вероятно, то разрыв с демократами и их возможными союзниками в парламенте окажется не в пользу ЛДП: 61 у коалиции ЛДП-Комэйто против 66 у нынешней оппозиции во главе с демократами.

На прошлых выборах в парламент Токио в 2005 году ЛДП получила 48 мест, Демократическая партия - 34 места.

Нынешние выборы в токийский парламент стали последней репетицией перед парламентскими выборами в стране.

Несмотря на то, что премьер-министр Таро АСО и возглавляемая им партия неоднократно подчеркивали, что столичные выборы - это всего лишь региональные выборы, отрицая влияние их исхода на расклад политических симпатий избирателей, большинство аналитиков придерживаются мнения, что выборы в парламент Токио несомненно окажут значительное влияние на электорат и продемонстрируют реальную расстановку политических сил в стране.

Парламентские выборы в Японии должны состояться не позднее 10 сентября этого года. Если тенденции столичных выборов сохранятся до этого времени, в Японии впервые почти за 50 лет произойдет смена власти - оппозиционная Демократическая партия станет правящей.