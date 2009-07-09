Украина и Португалия подписали Соглашение о социальном обеспечении

7 июля в рамках проведения украинско-португальских политических консультаций в Лиссабоне подписано Соглашение между Украиной и Португальской Республикой о социальном обеспечении граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, соглашение подписано соответственно с договоренностями, достигнутыми в ходе визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Португалии в июне 2008 года

С украинской стороны этот международный договор подписал заместитель министра иностранных дел Константин ЕЛИСЕЕВ, с португальской – Государственный секретарь по вопросам социальной защиты Педро МАРКЕШ.

Подписание соглашения, являющегося логическим продолжением Соглашения между Украиной и Португальской Республикой о временной миграции граждан Украины для работы в Португалии (2003 год), будет содействовать дальнейшему развитию украинско-португальского сотрудничества, отмечает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Положениями соглашения, в частности, закрепляется право на получение украинскими гражданами, легально работающими и проживающими на территории Португалии, пенсий и помощи в связи с временной нетрудоспособностью, безработицей, несчастным случаем на производстве, потерей кормильца, по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет, а также в связи с материнством, рождением ребенка и уходом за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и т.д.

Соглашением вводится порядок зачисления трудового стажа украинских граждан за работу в Португалии при определении сроков и сумм пенсионного обеспечения.