Оппозиция выиграла выборы в Болгарии - экзит-полы

Оппозиционная правоцентристская коалиция GERB мэра Софии Бойко Борисова со значительным перевесом одержала на парламентских выборах в воскресенье в Болгарии победу, но этого оказалось недостаточно, чтобы она получила большинство из 240 мест в главном законодательном органе страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на экзит-полы.

По данным организации Alpha Research, проводившей опрос общественного мнения на избирательных участках, коалиция мэра Софии одержала победу на парламентских выборах, набрав 38,5% голосов избирателей.

За правящую Болгарскую социалистическую партию во главе с премьер-министром страны Сергеем Станишевым проголосовали 18,4% избирателей.

Как показывали данные опроса общественного мнения накануне выборов, ни один из этих двух фаворитов не смог завоевать большинство из 240 парламентских мест даже при поддержке своих менее весомых союзников.

Либеральная партия MRF турецкого меньшинства, которая выступает в роли союзника социалистов, заняла третье место, заручившись поддержкой 13,5% избирателей, а ультранационалистичекая партия Attack финишировала на четвертом месте с результатом в 9,2%.

Официальные результаты прошедших выборов будут обнародованы в понедельник.

РИА Новости