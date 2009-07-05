Польша дает $800 миллионов на детские площадки в школах

Правительство Польши одобрило программу «Радостная школа», в рамках которой планируется выделить на сооружение детских площадок в школах около 800 млн. долларов (по нынешнему курсу 3,1 злотых за доллар).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, программа будет финансироваться за счет центрального бюджета, а также средств органов местного самоуправления.

До 2011 года современные детские площадки должны появиться в 14 тысячах польских школ.

Эта программа должна дополнить утвержденную в прошлом году «Orlik 2012», которая предусматривает сооружение современных спортивных стадионов в каждом районном центре 38-миллионной Польши.

До 2012 года планируется построить 1,6 тыс. таких стадионов, ориентировочная стоимость одного из которых составит более трехсот тысяч долларов.

Глава польского правительства Дональд ТУСК, который, по последним опросам, имеет больше всего шансов выиграть президентские выборы 2010 года, назвал реализацию этих двух программ «цивилизационным прорывом».

Как сообщал УНИАН, Польша по уровню номинального ВВП, который в прошлом году составлял 525 млрд. долларов, заняла 18 место в мире и шестое в Евросоюзе, к которому страна присоединилась пять лет назад.

В то же время, по данным Eurostat, Польша остается одной из самых бедных в ЕС стран, занимая 24 место среди 27 государств европейского объединения по уровню ВВП на душу населения.