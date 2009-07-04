В столице Сомали идут бои с применением артиллерии и минометов
Много погибших
В столице Сомали Могадишо происходят ожесточенные столкновения.
Как передает Би-би-си, бои идут на севере города и в районе президентского дворца.
Артиллерия, минометы и тяжелые пулеметы используются в боевых действиях между правительственными войсками, которых поддерживают миротворцы Африканского Союза, и исламскими повстанцами.
Ожесточенные столкновения происходят в городе на протяжении всей недели.
Много погибших и раненых.
Напомним, что с начала 1990-х годов в результате гражданской войны Сомали перестала существовать как единое государство. Страна погрузилась в анархию и быстро распалась на ряд квазигосударственных образований, руководства которых зачастую практически не контролируют обстановку на своей территории.