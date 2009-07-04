Двойного гражданства в Германии не будет - СМИ
11:57, 04 июля 2009Мир
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Детям иностранцев придется выбирать...
Депутаты от правящей в Германии коалиции ХДС/ХСС и СДПГ отвергли предложение «зеленых» ввести в стране двойное гражданство.
Как сообщает Deutsche Welle, в соответствии с реформой, проведенной в 2000 году, дети иностранцев, помимо гражданства родителей, автоматически получают немецкое гражданство, если они рождаются в Германии. Позднее, в возрасте от 18 до 23 лет, они должны решить, какое из этих гражданств оставить.
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