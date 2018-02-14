Разгром "вагнеровцев" в Сирии: СМИ узнали о доставленных в РФ раненых российских наемниках

По данным журналистов, речь идет о десятках госпитализированных российских наемников.

Российские наемники, пострадавшие в результате обстрела в Сирии 7 февраля, лечатся в госпиталях Минобороны России в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, контактировавших с ранеными наемниками.

По словам источников агентства, в результате авиаудара США погибли более 200 человек. При этом количество жертв может увеличиться, поскольку у некоторых серьезные раны.

Информацию о том, что в больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены россияне, пострадавшие в результате американского удара под Дейр-эз-Зором, подтвердил "Интерфаксу" один из руководителей партии "Другая Россия" Александр Аверин.

"Я знаю, что раненые находятся в больницах Москвы и Петербурга", - сказал он.

Напомним, 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер». По данным СМИ, количество убитых наемников компании «Вагнер» превысило 200 человек.

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12 февраля Явлинский потребовал от Путина отчитаться о массовой гибели россиян в Сирии. Явлинский считает, что заявления о непричастности государства к деятельности частных военных структур напоминают о том, как российские власти снимали с себя ответственность за гибель российских военных, отправленных на войну в Чечню и на Донбасс.

Издание Bloomberg 13 февраля сообщило, что более 200 солдат-контрактников, большинство из которых россияне, уничтожены в результате удара коалиции США 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В Кремле не ответили, в каком статусе воюют в Сирии те россияне, которые ранее участвовали в боях против Украины на Донбассе.