В Израиле прошел "марш позора" против коррупции премьер-министра

В субботу, 2 декабря, около 20 тысяч человек вышли на "марш позора" против подозреваемого в коррупции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в столице Израиля Тель-Авиве и в городе Хайфа, сообщает Новое время.

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"Поводом для акции протеста стала информация о том, что правительство с помощью "рекомендаций" полиции намерен защитить главу государства от уголовного разбирательства", - говорится в сообщении.

Шествие началось возле дома генпрокурора Израиля Авихая Мандельблита. Протестующие скандировали песни, в которых критиковали Нетаньяху и Мандельблита. Далее демонстранты направились от дома генпрокурора по бульвару Ротшильда.

Демонстрации также проходили в Хайфе.

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, был проведен многочасовой допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подозревается в преступлениях, связанных с взяточничеством, мошенничеством и злоупотреблением доверием в двух коррупционных эпизодах.

Один эпизод, который получил название Файл 1000, содержит утверждение о том, что Нетаньяху ненадлежащим образом принимал щедрые подарки от богатых поклонников, включая австралийского миллиардера Джеймса Пэкера и голливудского продюсера Арнона Мильчана.

Второй эпизод, Файл 2000, касается вероятных попыток Нетаньяху заключить соглашение с издателем Арноном Мозесом из газетной группы Едиот Ахронот (Последние новости - ивр.) для вмешательства в законодательство, чтобы ослабить главного конкурента газеты в обмен на более благоприятное освещение деятельности Нетаньяху.