В России прекратили поисковую операцию на месте падения самолета Ан-148 (фото, видео)

Момент катастрофы сняли камеры слежения – на записи можно увидеть яркую вспышку на фоне серого неба.

Российские спасатели прекратили поисковую операцию на месте падения самолета Ан-148, в результате которого погибли все пассажиры и члены экипажа.

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Как говорится в сюжете ТСН, на месте катастрофы остались следователи, которые пытаются выяснить причину трагедии. Момент катастрофы сняли камеры слежения – на записи можно увидеть яркую вспышку на фоне серого неба.

Первыми на месте катастрофы оказались случайные свидетели, которые предположили, что это почтовый самолет. Однако после прибытия спасателей стало понятно, что самолет пассажирский.

Сначала появилась информация о столкновении с почтовым вертолетом, однако потом выяснилось, что у «Почты России» нет вертолетов.

Также было сообщено, что пилот успел сообщить о технических проблемах, но подтверждения ни одной версии катастрофы пока нет.