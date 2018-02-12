В Германии требуют отменить безвиз для Грузии

Федеральное министерство внутренних дел ФРГ признало, что резкий рост числа соискателей убежища из Грузии является проблемой.

Правительство немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия призвало прекратить действие введенного в прошлом году безвизового режима с Грузией.

Читайте такжеГрузия получила американские противотанковые комплексы Javelin

Как передает DW.com, в субботу, 10 февраля, представитель министерства по вопросам интеграции земли подтвердил, что министр Иоахим Штамп (Joachim Stamp) написал соответствующее письмо исполняющему обязанности министру внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру (Thomas de Maiziere). В письме сообщается, в частности, о том, что количество искателей убежища из Грузии резко выросло, и часть этих людей занимаются криминальной деятельностью". В письме Штамп призвал где Мезьера принять меры на европейском уровне с целью прекращения "безвиза" для Грузии.

Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост числа соискателей убежища из Грузии является проблемой. "Принимаются соответствующие меры", - говорится в ответе Берлина. Как сообщает медиакомпания WDR, в письме Штамп отметил, что в Германии в прошлом году количество искателей убежища с грузинскими паспортами выросоа со 170 до 743 человек в месяц. При этом, как сообщает Федеральное управление по уголовным делам, кое-кто из искателей убежища использует время рассмотрения их заявлений для осуществления "криминальной деятельности" на территории Германии.