Появились первые фото с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

С Чкаловского и Мячкового вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ.

Появились фото с места падения в Раменском районе Московской области пассажирского самолета, на борту которого находился 71 человек.

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Фотографии обнародовало агентство Reuters.

Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. На борту было 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

С Чкаловского и Мячкового вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ.

Самолет исчез с радаров через две минуты после взлета, он следовал по маршруту “аэропорт Домодедово - Орск”.