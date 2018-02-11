Появились первые фото с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье
16:15, 11 февраля 2018
1976 0
С Чкаловского и Мячкового вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ.
Место падения Ан-148 / REUTERS
Появились фото с места падения в Раменском районе Московской области пассажирского самолета, на борту которого находился 71 человек.
Читайте такжеРядом с местом падения российского Ан-148 обнаружили обломки вертолета
Фотографии обнародовало агентство Reuters.
Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. На борту было 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.
С Чкаловского и Мячкового вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ.
Самолет исчез с радаров через две минуты после взлета, он следовал по маршруту “аэропорт Домодедово - Орск”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Падения пассажирского Ан-148 в Подмосковье