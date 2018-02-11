Появились первые фото с места крушения самолета Ан-148 в Подмосковье

16:15, 11 февраля 2018
Мир
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Место падения Ан-148 / REUTERS

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Фотографии обнародовало агентство Reuters.

Пассажирский самолет Ан-148 потерпел крушение вблизи населенного пункта Степановское в Раменском районе Московской области. На борту было 65 человек, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа.

С Чкаловского и Мячкового вылетели два Ми-8 со спасателями для проведения поисково-спасательных работ.

Самолет исчез с радаров через две минуты после взлета, он следовал по маршруту “аэропорт Домодедово - Орск”.

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Теги: #Россия#Крушение Ан-148
Новость в сюжете: Падения пассажирского Ан-148 в Подмосковье