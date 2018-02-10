Умер актер, сыгравший в "Карточном домике"

Также он известен по ролям в фильмах "Маска", "Семь" и "Американский психопат".

На 60-ом году жизни умер американский актер Рег Э. Кэти, известный по роли Фредди в сериале «Карточный домик».

Читайте такжеУмер бывший солист The Temptations Деннис ЭдвардсПо информации Variety, актер в течение нескольких лет боролся с раком.

Рег Э. Кэти начал карьеру в 1984 году, на его счету более 70 ролей в кино и сериалах. В частности, он снялся в фильмах «Маска» (1994 год), «Семь» (1995), «Американский психопат» (2000), «Машинист» (2003), «Фантастическая четверка» (2015). Он также известен по ролям в сериалах «Скорая помощь» (1994-2009), «Прослушка» (2002-2008), «Хорошая жена» (2009-2016), «Гримм» (2011-2017). За роль в «Карточном домике» Рег Э. Кэти в 2015 году был удостоен премии «Эмми».

«У нас разбито сердце из-за смерти нашего друга и коллеги по "Карточному домику" Рега Э. Кэти, - прокомментировали случившееся в компании Netflix. - Рег был добрейшим человеком и актером с огромной отдачей, настоящим джентльменом. Наши соболезнования его семье».