"Трудолюбивый" немец пытался устроиться в спецслужбы трех стран одновременно

В спецслужбах каких именно стран хотел работать немец не уточняется.

В немецком Лейпциге арестовали мужчину, который пытался устроиться агентом сразу трех иностранных разведывательных служб.

27-летнего мужчину по имени Дэнни Гюнтер Г., арестовали в Лейпциге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое Radio Leipzig. Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он продолжает находиться под следствием.

Как сообщает издание, подозреваемый обратился в три разведывательных службы иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуется – в том числе получать информацию о различных операциях.

В спецслужбах каких именно стран хотел работать немец не уточняется.

Как сообщал УНИАН, сотрудника внешней разведки Украины приговорили к 6 годам заключения за сотрудничество с террористической организацией "ДНР".