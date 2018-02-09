"Трудолюбивый" немец пытался устроиться в спецслужбы трех стран одновременно

18:53, 09 февраля 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

27-летнего мужчину по имени Дэнни Гюнтер Г., арестовали в Лейпциге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкое Radio Leipzig. Сегодня мужчину освободили из-под стражи, но он продолжает находиться под следствием.

Как сообщает издание, подозреваемый обратился в три разведывательных службы иностранных государств с просьбой устроить его агентом. Он утверждал, что готов сделать все, что от него потребуется – в том числе получать информацию о различных операциях.

В спецслужбах каких именно стран хотел работать немец не уточняется.

Как сообщал УНИАН, сотрудника внешней разведки Украины приговорили к 6 годам заключения за сотрудничество с террористической организацией "ДНР".

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Теги: #Германия#шпион#агент спецслужб