Еврокомиссия рассмотрит запрос Европарламента по оценке целесообразности перехода на летнее время

По словам пресс-секретаря ЕК, вклад в это государств-членов и национальных парламентов будет приветствоваться.

Европейская Комиссия рассмотрит запрос Европейского парламента тщательно оценить целесообразность перехода на летнее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в пятницу на брифинге сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева, комментируя голосование соответствующей резолюции в Европарламенте

«Комиссия открыта для того, чтобы глубже оценить вопрос летнего времени, основываясь на всех доступных доказательствах, поэтому также будет приветствоваться вклад Европейского парламента, государств-членов и национальных парламентов. Я также хочу напомнить, что у нас работает хорошая регуляторная политика, мы регулярно проверяем соответствие законодательству ЕС. Не имеют иммунитета на такую проверку и директивы по летнему времени», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Европейский парламент 8 февраля поддержал резолюцию с призывом к Европейской комиссии «провести тщательную оценку Директивы 2000/84/ЕС относительно летнего времени и, в случае необходимости, внести предложение о пересмотре». Основной причиной для отмены решения о летнем времени указано негативное влияние такого перехода на здоровье людей.

*** Впервые в истории переходить на летнее и зимнее время начали в 1908 году в Великобритании. Это было сделано для экономии электроэнергии. Сейчас переход на зимнее и летнее время действует более чем в 100 странах, в остальных государствах стрелки часов не переводят.