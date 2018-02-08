Санкции против РФ нужно сохранять, поскольку она не соблюдает международное право - МИД Польши

Чапутович провел встречу с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович отмечает, что санкции против Российской Федерации необходимо сохранять, поскольку она не соблюдает норм международного права.

Как сообщает Польское Радио, восточная политика Европейского Союза была одной из тем разговора главы польского внешнеполитического ведомства Яцека Чапутовича с высоким представителем ЕС по вопросам иностранных дел Федерикой Могерини в четверг, 8 февраля.

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«Мы согласились, что санкции против России необходимы, пока Россия не соблюдает международное праве», - сказал глава МИД Польши.

Чапутович добавил, что разговор касался также поддержки Украины. Он напомнил, что Могерини вскоре собирается с визитом в Киев, и подчеркнул, что «это очень хорошее решение».

Во время встречи стороны также обсудили возможности сотрудничества в рамках «Восточного партнерства».

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

После аннексии украинского Крыма Россия начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.