Россия разместила "Искандеры" под Калининградом на постоянной основе

Размещение "Искандеров" для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе.

Россия в понедельник разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер", которые могут нести ядерный заряд, и намерена оставить их там на постоянной основе.

Об этом заявил литовский министр обороны Раймундас Кароблис, сообщает Delfi.

"По его словам, раньше эти ОТРК доставлялись в Калининград для проведения учений, однако на этот раз ситуация иная — это размещение на постоянной основе, при наличии всей необходимой для этого инфраструктуры", - сказано в сообщении.

"Искандеры" в 12 часов должны были быть выгружены в Калининградском порту", — сказал Кароблис.

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Литовская разведка сообщила, что размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области для Литвы потенциально опаснее из-за их использования с целью воспрепятствовать действиям союзников по НАТО в регионе, а применять эти комплексы для уничтожения целей на территории Литвы нет необходимости, потому что для этого теоретически достаточно уже имеющихся военных мощностей.

Ранее сообщалось, что Россия строит новую "ракетную базу"под Калининградом, которая может стать эпицентром третьей мировой войны.