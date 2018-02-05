В Южной Корее вице-президента Samsung освободили после года под стражей

Суд смягчил приговор фактическому руководителю Samsung, признав, что передача компанией автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование подруге экс-президента не является взяткой.

В Сеуле 5 февраля суд огласил решение по апелляции, поданной вице-председателем компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёном. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

Как сообщает KBS, в результате Ли Чжэ Ён, находившийся под стражей 353 дня, выпущен на свободу. Решение суда первой инстанции о лишении свободы сроком на пять лет отменено.

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Важную роль в этом сыграло непризнание в качестве взятки денежных переводов Samsung на счета некоммерческих фондов Mir и K-Sports, которые контролировались Чхве Сун Силь, подругой экс-президента РК Пак Кын Хе. Суд отклонил также обвинение в незаконном сокрытии за рубежом 7,5 млн долларов, признав при этом взяткой выделение средств на оплату занятий конным спортом Чон Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь. Суд посчитал, что передача компанией Samsung автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование Чхве Сун Силь не является взяткой, так ей не передавались права собственника.

Указывается также, что суд не признал обвинения о якобы проводившейся работе по передаче Ли Чжэ Ёну руководства Samsung Group по наследству. Сняты также обвинения в попытках заручиться поддержкой прежней власти в данном вопросе.

Как сообщал УНИАН, недавно экс-министра Южной Кореи приговорили к двум годам тюрьмы за "черные списки" артистов.