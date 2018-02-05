В Омане женщинам разрешили водить такси, они будут отличаться по цвету

Автомобили с женщинами и мужчинами за рулем будут разными по цвету - машины с женщинами будут розового, голубого и белого цветов.

В Омане с 1 марта женщинам разрешили водить автомобили такси.

До этого таксистами в стране могли быть только мужчины, сообщает Gulf News со ссылкой на заявлении королевской полиции.

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"Правительство Омана стремится предоставить женщинам равные права с мужчинами на трудоустройство", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что автомобили с женщинами и мужчинами за рулем будут разными по цвету - машины с женщинами будут розового, голубого и белого цветов в отличии от традиционных цветов такси - оранжево-белых.

Многие женщины позитивно оценивают данное решение. По их словам, они будут чувствовать себя более безопасно и комфортно когда будут знать, что к месту назначения их везет женщина.

Ранее УНИАН сообщал, что женщинам в Саудовской Аравии разрешат водить грузовики и мотоциклы. Ранее власти страны разрешили женщинам водить автомобиль.