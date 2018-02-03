Иракская армия начала масштабную зачистку пустыни от "Исламского государства"

Подразделения армии, пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар.

Армия Ирака начала операцию по зачистке пустыни у границы с Саудовской Аравии от боевиков террористической организации «Исламское государство».

Читайте такжеВласти Ирака официально объявили об окончании войны с "Исламским государством"Об этом сообщил командующий вооруженных сил в западной провинции Анбар генерал-майор Махмуд аль-Фаляхи телеканалу «Аль-Сумария», передает kommersant.ru.

«Подразделения армии, полиции и племенного ополчения, а также пограничные войска при поддержке ВВС страны и международной коалиции начали сегодня утром масштабную операцию по зачистке пустыни Анбар в направлении иракско-саудовской границы», - сказал военачальник.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря иракский премьер Хайдер аль-Абади провозгласил победу над «Исламским государством». Он заявил, что иракской армии удалось восстановить контроль над всеми граничащими с Сирией районами и, таким образом, победоносно завершить войну против "Исламского государства".