В Еврокомиссии назначены два новых комиссара

В Европейской комиссии назначены два новых комиссара – от Польши и Литвы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, комиссаром от Польши назначен Павел САМЕЦКИ вместо Дануты ХУБНЕР, которая была избрана на последних выборах в Европарламент. П.САМЕЦКИ будет заниматься тем же, чем и его предшественница – региональной политикой.

П.САМЕЦКИ, 51 год, член управляющего совета Национального банка Польши с 2004 года.

Новым комиссаром ЕС от Литвы назначен Альгирдас СЕМЕТА вместо Далии ГРИБАУСКАЙТЕ, которая была избрана Президентом страны.

А.СЕМЕТА будет заниматься в Комиссии тем же, чем и его предшественница – бюджетными и финансовыми программами.

А.СЕМЕТА, 47 лет, до последнего времени возглавлял Министерство финансов Литвы.

Новые комиссары должны получить поддержку Совета ЕС, а также представить свои программы в Европарламенте.