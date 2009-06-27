Раненому пиратами украинскому моряку удалят пулю в госпитале Джибути

Сегодня в 15.00 по киевскому времени освобожденное из пиратского плена судно “Марафон” встало на рейд в порту Джибути.

Об этом его капитан Николай ШИБИТОВ сообщил в телефонном разговоре с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Ниной КАРПАЧЁВОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе Омбудсмана.

В порт Джибути уже прибыли из Голландии восемь представителей правоохранительных органов, которые должны осуществить следственные действия, а также военный атташе.

По поручению Министерства иностранных дел Украины моряков в Джибути встречает советник-посланник Олег БЕЛОКОЛОС, который работает в Посольстве Украины в Кении.

Планируется, что экипаж будет перевезен в гостиницу, которая заказана предварительно, а затем моряков направят на медицинское обследование.

Раненного Георгия ГУСАКОВА доставят в военный госпиталь или больницу в Джибути для операции по удалению пули.

Тело Сергея Вартенкова, погибшего во время нападения пиратов на "Марафон", будет передано для проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Как сообщил Н.КАРПАЧЁВОЙ капитан Н.ШИБИТОВ, экипаж на своем собрании решил возвращаться домой только вместе, после проведения хирургической операции Г.ГУСАКОВУ и завершения судмедэкспертизы тела С.Вартенкова.

Судовладелец предварительно согласился оплатить морякам "Марафона" все время их пребывания в госпитале и проживания в гостинице.

Как сказал в телефонном разговоре капитан "Марафона", несмотря на гуманитарную поддержку голландских военных, в частности с приобретением обуви, моряки остаются полураздетыми. А представитель украинской стороны О.БЕЛОКОЛОС может предоставить только по 25 долларов на одного члена экипажа, говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного ВР.

Как сообщал УНИАН, нидерландское судно “Марафон”, в составе экипажа которого было 8 граждан Украины, сомалийские пираты захватили 7 мая.

Во время захвата судна сомалийские пираты ранили кока Г.ГУСАКОВА и убили сварщика С.Вартенкова.