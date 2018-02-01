РФ обвинила США в "охоте" за россиянами по всему миру

По данным внешнеполитического ведомства, только в прошлом году по запросам из Вашингтона были арестованы более десяти российских граждан. В МИД утверждают, что после экстрадиции в США граждане России сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США ведут «охоту» на россиян в третьих странах и рекомендовали «взвешивать все риски» при поездках за границу.

Как сообщили УНИАН в МИД России, несмотря на призывы РФ наладить сотрудничество между компетентными органами стран на основе двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 г., американские спецслужбы продолжают фактическую «охоту» за россиянами по всему миру.

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«Количество таких случаев уже достигло четырех десятков. За один только 2017 г. по запросам из Вашингтона за рубежом арестовано более десяти российских граждан», - заявили в МИД РФ.

Сообщается, что такие случаи задержания россиян по запросу США были в Испании, Латвии, Канаде, Греции, в Либерии на Мальдивах.

«После экстрадиции в США граждане России сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия. Разными методами, в том числе прямыми угрозами, их пытаются склонить к признанию своей вины, несмотря на надуманность многих обвинений, а в случае отказа от такого признания приговаривают к огромным тюремным срокам», - заявили в МИД России.

При этом во внешнеполитическом ведомстве настоятельно рекомендуется российским гражданам при планировании поездок за рубеж тщательно взвешивать все риски, особенно если есть основания предполагать наличие претензий со стороны американских правоохранительных органов. В первую очередь это относится к выездам в страны, имеющие с Вашингтоном договоры о выдаче.