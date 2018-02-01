Румыния рискует присоединением к Шенгену через свою судебную реформу - Юнкер

Румыния, а также Болгария, ежегодно проходят проверку функционирования судебной системы с момента присоединения к ЕС в 2007 году.

Румыния рискует присоединением к Шенгенскому соглашению в случае продолжения правительственной программы по внедрению противоречивой реформы в сфере судопроизводства.

Об этом заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Брюсселе, сообщает Европравда со ссылкой на EUobserver.

"Если румынское законодательство будет оставаться таким, как предполагается парламентом, тогда проверки в рамках CVM (механизма сотрудничества и проверки) и присоединение Румынии к Шенгену будет рассматриваться под совершенно другими (т.е. отрицательными) условиями", - сказал Юнкер.

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Румыния, а также Болгария, ежегодно проходят проверку функционирования судебной системы с момента присоединения к ЕС в 2007 году.

Сам Юнкер выразил доверие к судебной системе Румынии и призвал к внесению изменений в законы на основании решения суда.

"Судебная система является независимой и функциональной, и мы не можем сказать это обо всех государствах-членах, - подчеркнул он, добавив, что решение Конституционного суда подтверждает работу судебной системы.

Юнкер похвалил Румынию, заявив, что страна сделала значительный прогресс в обеспечении верховенства права с момента ее вступления в ЕС, и этот путь должен быть необратимым.

"Я уверен, что мы сможем иметь дружественный, цивилизованный диалог с румынским правительством для решения этих вопросов", - сказал он.