Агенты Кремля под масками простых украинцев: СМИ показали, как кибер-армия Путина штурмует соцсети (видео)

06:37, 30 января 2018
Мир
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В сети развернулась полномасштабная война в режиме «онлайн». Агенты Кремля под масками простых украинцев штурмут соцсети. Журналисты "Грошей" показали, как кибер-армия РФ атакует ваши головы, пока вы просто листаете ленту. И какие черные планы России воплощают онлайн-агенты. Смотрите эксклюзивное интервью экс-сотрудника кремлевской армии ботов из Украины.

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Его офис находился прямо в Харькове.Это реальные люди, которые создают миллионы ботов. При этом могут использовать фотографии и данные обычных пользователей. 

По словам эксперта, РФ выделяет 3 миллиарда для ведения информационной войны, 20% из которых идут на интернет. Россия готова отдать большие деньги, чтобы дискредитировать Украину, отмечает он.

Экс-сотрудник кремлевской армии ботов, в свою очередь, говорит, что  первые пропагандистские заказы появились от РФ еще во времена Ярнуковича. Сама же работа не из легких. Заказчики может поставить круглосоточные дежурства.

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Теги: #кибервойна россии против Украины#фабрика троллей