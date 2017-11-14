В Нидерландах считают, что страна стала мишенью российской пропаганды

Россия пытается влиять на процесс принятия решений и общественное мнение в Нидерландах с помощью фейковых новостей. Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен в письме к нижней палаты парламента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на голландский портал NRC.

"Нидерланды - в центре внимания, в частности, российских разведывательных служб", - отметила она.

По ее словам, российская разведка в Нидерландах "работает в разных частях общества для сбора информации под фальшивым флагом интересов России".

Оллонгрен отметила, что для своих целей Россия использует различные средства, в качестве примера министр привела попытки влияния и манипуляции вокруг процесса по МН17.

Она также вспомнила о существовании в России фейкового сайта, который создает впечатление официальной страницы правительства Нидерландов. На сайте среди прочего размещены российские фейки по МН17.

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Министр отметила, что распространение фейковых новостей не новый феномен, однако он приобретает все большее распространение.

"Широкое распространение дезинформации может быть простым, анонимным, быстрым и дешевым", - заявила она.

В связи с этим Оллонгрен подчеркивает необходимость принятия Акта о разведывательных службах и службах безопасности, по поводу чего в следующем году будет проведен референдум.

Ранее сообщалось, что в Испании заявили о вмешательстве российских хакеров в каталонский кризис.