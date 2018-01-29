Российский самолет перехватил самолет-разведчик США над Черным морем - СМИ

Действия российского самолета вынудили самолет ВМС США досрочно завершить свою миссию над Черным морем.

Российский военный самолет совершил опасный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем в понедельник, 29 января.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех чиновников из оборонного ведомства. Американские летчики сообщили, что российский самолет приблизился на расстоянии пяти футов (1,5 метра) от американского самолета.

Один из чиновников отметил, что действия российского самолета, вынудили самолет ВМС США завершить свою миссию преждевременно.

Как сообщал УНИАН, ранее Финляндия обвинила Россию во вторжении ее самолета в воздушное пространство страны.